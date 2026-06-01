Összeomlott egy bontás alatt álló ipari épület Székesfehérváron

Összeomlott egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron – írja a Kontroll. A lap információi szerint egy ember a romok alá szorult, úgy tudják, nemcsak mentőegységek, de keresőkutyás csapatok is úton vannak.

A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megerősítette a lap értesüléseit, bővebb tájékoztatást későbbre ígértek.

A 444 információi szerint az épület a Cerbona egyik bontásra ítélt épülete volt, a romok alatt ragadt ember pedig él és tud kommunikálni.

Az MTI azt írja, a helyszínen vannak a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, megkezdték a mentési munkálatokat, de további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek.