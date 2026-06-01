Trump megsértődött, miután több előadó is visszalépett az ország 250. születésnapját ünneplő fesztiválon való fellépéstől

„Töröljék!” – így reagált Donald Trump, miután több előadó is visszalépett az amerikai Freedom 250 fesztiválon való fellépéstől, arra hivatkozva, hogy az esemény a Fehér Házhoz kapcsolódik. Az amerikai elnök a visszalépőket „túlértékeltnek” és „unalmasnak” nevezte, szerinte egyszerűen le kell fújni az ország 250. születésnapját ünneplő, több mint két hétig tartó fesztivált.

A koncertsorozatot szervező Freedom 250 csoportot 2025-ben hozta létre a Trump-adminisztráció, a vezérigazgatót is az elnök nevezte ki, a szervezet azonban állítja, hogy az esemény pártfüggetlen. Majd szombaton bejelentették, hogy az elnök lesz a megnyitó ünnepség főszereplője.

Ennek örömére azonnal visszalépett a fellépéstől Martina McBride, a The Commodores, Young MC és Bret Michaels, maradtak viszont a fellépők között Vanilla Ice és a Milli Vanilli, illetve Flo Rida. McBride az X-en azt írta, hogy „lehetőséget kapott egy pártfüggetlen rendezvényen való fellépésre, de ez félrevezetőnek bizonyult”. Vanilla Ice pedig Instagram-videója alatt fogalmazott úgy, hogy szerinte itt semmi politika nincs, „ez Amerika születésnapjának ünneplése”.