Trump megsértődött, miután több előadó is visszalépett az ország 250. születésnapját ünneplő fesztiválon való fellépéstől

„Töröljék!” – így reagált Donald Trump, miután több előadó is visszalépett az amerikai Freedom 250 fesztiválon való fellépéstől, arra hivatkozva, hogy az esemény a Fehér Házhoz kapcsolódik. Az amerikai elnök a visszalépőket „túlértékeltnek” és „unalmasnak” nevezte, szerinte egyszerűen le kell fújni az ország 250. születésnapját ünneplő, több mint két hétig tartó fesztivált.
A koncertsorozatot szervező Freedom 250 csoportot 2025-ben hozta létre a Trump-adminisztráció, a vezérigazgatót is az elnök nevezte ki, a szervezet azonban állítja, hogy az esemény pártfüggetlen. Majd szombaton bejelentették, hogy az elnök lesz a megnyitó ünnepség főszereplője.
Ennek örömére azonnal visszalépett a fellépéstől Martina McBride, a The Commodores, Young MC és Bret Michaels, maradtak viszont a fellépők között Vanilla Ice és a Milli Vanilli, illetve Flo Rida. McBride az X-en azt írta, hogy „lehetőséget kapott egy pártfüggetlen rendezvényen való fellépésre, de ez félrevezetőnek bizonyult”. Vanilla Ice pedig Instagram-videója alatt fogalmazott úgy, hogy szerinte itt semmi politika nincs, „ez Amerika születésnapjának ünneplése”.
Trump kijelentette, hogy azt fontolgatja, inkább helyettesíti az eseményt egy
békemenettel „Make America Great Again” gyűléssel, „ahelyett, hogy túlértékelt énekeseket hívnánk, akiket senki sem akar hallgatni, akiknek unalmas a zenéje, és akik mást sem csinálnak, csak panaszkodnak”. (BBC)