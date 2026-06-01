Újabb fontos NER-es embert váltottak le: menesztették Lenkei Mirtillt

Vezetőváltás történt a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élén, tudta meg a Telex. Lenkei Mirtill vezérigazgatót múlt szerdán menesztették, a helyére az eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettes, Kovács Miklós került.

A céget 2019-ben hozták létre, hasonló feladattal, mint a Balásy-beszerzésekkel elhíresült Nemzeti Kommunikációs Hivatalt (NKOH-t), vagyis azért, hogy központosított beszerzési szervként működjön. Csak míg az NKOH a kormányzati kommunikáció és rendezvényszervezés ilyen ügynöksége volt, a DKÜ a kormány alá tartozó, illetve általa felügyelt állami szervek, intézmények, cégek, alapítványok informatikai beszerzéseit koordinálta.

Lenkei Mirtill tavaly nyáron lett a DKÜ vezérigazgatója, addig egyrészt ennél a cégnél volt igazgatósági elnök, másrészt történetesen éppen az NKOH-t vezette (illetve 2019-2023 között az állami tulajdonú MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél is igazgatósági tag volt). A 2000-es évek elején az MTV-nél volt műsorvezető, majd Rogán Antal V. kerületi polgármestersége idején, 2011-2013 között az önkormányzati tévét vezette. Innen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtófőnöki posztjára került, majd 2015 novemberében találta ki Rogán, hogy a régi megbízható emberére bízza az akkor még csak 25 milliárd forintos kormányzati reklámbüdzsét.

Az új DKÜ-vezér, Kovács csütörtök délelőtt írt levelet a dolgozóknak. Ebben a Telexhez is eljutott levélben többek között úgy fogalmazott: az előttük álló időszak „kiemelt jelentőséggel bír a Társaság jövője szempontjából”, mert „jelenleg két Állami Számvevőszéki ellenőrzés is folyamatban van szervezetünknél, és a közeljövőben további átfogó tulajdonosi átvilágításokra is számítanunk kell”.