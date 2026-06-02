A belügyminiszter leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőit

POLITIKA
Pósfai Gábor a bizottsági meghallgatásán május 11-én.
Fotó: Németh Dániel/444

A Belügyminisztérium közleményben tudatta, hogy Pósfai Gábor azonnali hatállyal felmentette vezetői beosztásából:

  • dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját és
  • dr. Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát.

A belügyminiszter szerdai hatállyal kinevezte a helyükre:

  • dr. Varga Ferenc tű. dandártábornokot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére és
  • Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság élére.
POLITIKA pósfai gábor Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság tóth tamás góra zoltán Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság belügyminisztérium Schmehl János varga ferenc