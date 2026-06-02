Franciaország kitiltotta Izraelt a világ egyik legnagyobb fegyverexpójáról, a párizsi Eurosatoryról

Franciaország megtiltotta Izraelnek a részvételt a június közepi, párizsi Eurosatory kiállításon, amely a világ egyik legnagyobb fegyveripari kiállítása – jelentette be az izraeli kormány.

A francia döntés értelmében az izraeli kormányzati képviselők nem vehetnek részt a kiállításon, Izrael nem nyithat nemzeti pavilont, és az izraeli védelmi ipar kizárólag légvédelmi termékeket mutathat be, támadó rendszereket nem.

Az Eurosatory június 15-én kezdődik, jelen lesznek a világ legnagyobb fegyvergyártói, köztük a német Rheinmetall, az amerikai Lockheed Martin vagy a dél-koreai Hanwha Aerospace, akik az expón be tudják mutatni a katonai felszereléseiket, beleértve a harckocsikat, a tüzérségi rendszereket és a rakétavetőket is.

Macron elnök parolázik a 2022-es Eurosatoryn Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A lépés valószínűleg tovább mélyíti a Franciaország és Izrael közötti, hónapok óta fennálló diplomáciai feszültséget, amely tavaly szeptemberben tetőzött, amikor Párizs elismerte a palesztin államot. Márciusban Izrael bejelentette, hogy leállítja az összes franciaországi védelmi beszerzést. Hétfőn a francia kormány elítélte Izrael libanoni támadását, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését szorgalmazta. Nem ez az első alkalom, hogy a legnagyobb európai védelmi ipari börzéket tartó Franciaország kizárta az izraeli vállalatokat a részvételből. 2024-ben a francia kormány az Izrael által Gázában folytatott háború miatt eltiltotta őket az Eurosatory és az Euronaval haditengerészeti kiállításoktól, valamint a tavaly júniusi Párizsi Légibemutatótól.

Az izraeli védelmi minisztérium szégyenletesnek nevezte a franciák döntését a nyilatkozatában, utalva arra, hogy Franciaország azért is tiltja el az izraeli vállalatokat, mert azok versenyt jelentenek a francia ipar számára. (Politico)