Hosszú szenvedés után mégis Mette Frederiksen alakít kormányt Dániában

külföld

Kedden mutatja be kormányának politikai programját Mette Frederiksen, miután egy négypárti, baloldali kisebbségi koalíció összehozásával tető alá hozta egymás követő harmadik, összességében negyedik kormányát.

A hétfőn késő este bejelentett megállapodás Frederiksen szociáldemokratái, a Szociálliberálisok, a Zöld Baloldal és a centristákból álló Mérsékeltek között véget vet a választásokat követő két hónapos bizonytalanságnak. A kormány többségéhez elsősorban a szélsőbaloldali Vörös-Zöld Szövetségre támaszkodik majd, de más pártok támogatását is kérheti.

Fotó: SERGEI GAPON/Anadolu Agency via AFP

Frederiksen hivatalának közlése szerint kedden a miniszterelnök rezidenciáján találkozik a többi pártvezetővel, és a nap végére vázolja a kormány legfontosabb politikáit, míg a teljes kabinet összetételét szerdán hozzák nyilvánosságra.

A szociáldemokraták a választásokon 1903 óta a legrosszabb eredményt érték el, de a 179 fős parlamentben 38 mandátummal továbbra is messze a legnagyobb párt maradtak. Frederiksennek egyébként először nem sikerült a kormányalakítás, és a jobbközép vetélytársa próbálkozhatott, de ez se vezetett eredményre, így ismét Frederiksen következett, ezúttal már sikeresen.

A koalíciós tárgyalások a dán történelem leghosszabbjai voltak, és az elemzők szerint a kormányalakítási nehézségek, valamint a sorozatos botrányok, amelyek gyengítették Frederiksen pozícióját, mióta 2019-ben miniszterelnök lett, azt vetíthetik előre, hogy a kormány nem éri meg a teljes mandátumát. A 2025. novemberi önkormányzati választásokon pártja a második helyen végzett, és elvesztette az általa irányított önkormányzatok közel felét, beleértve a fővárost, Koppenhágát is. Népszerűsége azonban az év elején megugrott, amikor szembeszállt Donald Trumppal, aki azzal fenyegetőzött, hogy annektálja Grönlandot. (Guardian)

