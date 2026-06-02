Ismét remek évet zárt Nyerges Zsolt biztonsági cége, milliárdos osztalékot fizet

Az állami megbízásokkal gazdagon ellátott Civil Biztonság Zrt. 2024 után 2025-ben is a forgalmát tekintve története legjobb évét zárta – írta meg az mfor a cég 2025-ös beszámolója alapján. A céges beszámoló szerint 2025-ben Nyerges Zsolt cégének árbevétele 33,8 milliárd forintra növekedett a 2024-es 32,2 milliárdról, a profit pedig ezúttal 5,8 milliárd forint lett.

A 2025-ös eredmény után 5,1 milliárd forint osztalék kifizetését fogadták el, azzal a feltétellel, hogy azt a Gránit Bank előzetesen írásban jóváhagyja – ez valamivel kisebb, mint a 2024-es 9,7 milliárd forintos osztalék.

A cég 2025-ben került a Nyerges Zsolt cégcsoportjához, a N.E.Z. Capital Kft.-hez Pintér Sándor volt belügyminiszter bizalmasaitól. Mint a lap írja, az eladás előtt a biztonsági cég vagyonának egy része az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez került, ahol a volt belügyminiszter lánya, Brindzáné Pintér Csillag a vezérigazgató.