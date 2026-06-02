Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos

Oroszi Beatrix orvost, epidemológust, járványszakértőt nevezte ki új országos tisztifőorvosnak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter – derült ki a tárcavezető hétfő esti posztjából.

„Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel” – jelentette be a miniszter, hozzátéve, hogy útjára elkísérte Oroszi, valamint „dr. Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz”. A miniszterrel tartott továbbá „prof. Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban”.

Oroszi elődjét, Surján Orsolyát bő szinte pontosan egy éve, 2025. május 31-én nevezték ki a posztra. Oroszi az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt annak 2017-es megszűnéséig, a világjárvány elején pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központnál (NNK) tevékenykedett. Oroszi volt a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója, és a világjárványokra való felkészülést segítő európai munkacsoportnak a tagja is. Mostani kinevezéséről már korábban is lehetett olvasni a sajtóban.

Az új tisztifőorvos a Telex kérdéseire megerősítette, amit korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is mondott: profiltisztítást terveznek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nem marad meg jelenlegi formájában, a 2023 augusztusában beolvasztott Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet újra önállóvá válik. A népegészségügy marad a tisztifőorvos irányítása alatt.