Részleges tűzszünetet kötött Libanon Izraellel, de van, ahol még támadják egymást

Libanon részleges tűzszünetet jelentett be a Hezbollah és Izrael között hétfőn, azonban Libanon washingtoni nagykövetsége szerint a megállapodás nem vet véget a konfliktusnak – írja a Reuters.

A nagykövetség szerint a megállapodás mindössze arról szól, hogy Izrael tartózkodik a Hezbollah által ellenőrzött külvárosok, valamint Bejrút támadásától, míg az Egyesült Államok által terroristaként számon tartott szervezet nem támadja Izraelt.

Mentalakulatok egy izraeli támadás helyszínén, a dél-libanoni Tír városában, egy kórház közelében. Fotó: KAWNAT HAJU/AFP

Libanon közölte, hogy a szerdai izraeli-amerikai tárgyalásokon a tűzszünet kiterjesztésére törekszik majd, amivel a három hónapja tartó háború teljes lezárását célozná.

A megállapodásról Donald Trump amerikai elnök is beszámolt. Azt mondta, a Hezbollah közvetítőkön keresztül ígérte meg, hogy nem támadja Izraelt. Az eset példa nélküli, ugyanis soha korábban amerikai elnök nem tárgyalt – még közvetve sem – az Egyesült Államok által terroristának tartott csoporttal.

Trump bejelentése után Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt, hogy Izrael folytatja a dél-libanoni katonai műveleteket, ahol a szárazföldön a hadsereg az elmúlt 25 év legmélyebb behatolási akcióját hajtja éppen végre. Hétfő este Dél-Libanonban folytatódtak a harcok, kedd kora reggel pedig az izraeli hadsereg lövedékek kiiktatásáról számolt be.