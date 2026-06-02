Százas nagyságrendben gázoltak el mocsári teknősöket Szeged környékén

A Kiskunsági Nemzeti Park (KNPI) munkatársai az elmúlt napokban százas nagyságrendben találtak elütött teknőstetemeket Sándorfalva és Szeged között a Sándorfalvi úton - írja a HVG. Az elgázolt állatok zöme felnőtt példány, de vannak közöttük egészen pinduri, idén tavasszal kikelt bébiteknősök is.

Azért történhetett ez, mert a mocsári teknősök nőstényei tojásrakó időszakban vannak, és bár a mocsári teknőst az életmódja a vízhez köti, a párzást követően a nőstények elindulnak, hogy száraz, homokos talajú tojásrakó helyet találjanak. Ha pedig a tojásrakóhelyhez forgalmas műutakon és földutakon kell keresztülmászniuk, hát megteszik.

A további teknősgázolások elkerülése érdekében a nemzeti park közleményében arra kéri az autósokat, hogy:

tartsák be az érintett útszakaszon érvényben lévő 60 km/órás sebességkorlátozást, mert kisebb sebességnél van idő reagálni és kikerülni az állatot

ha a forgalmi helyzet engedi és biztonságosan meg lehet állni, akkor segítsék át a teknőst az úttest túloldalára ügyelve arra, hogy mindig abba az irányba vigyék, amerre az állat eleve tartott. Ha a kifejlett teknős a szárazföld felé tart, vélhetően tojást rakni megy, és ha ilyenkor visszaviszik a vízbe, újra el fog indulni, így újra veszélynek teszi ki magát. A 4-5 cm-es bébiteknősök esetében viszont segítség, ha a legközelebbi vízpartra juttatják őket.

A mocsári teknős egyébként Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, védett állat. Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.