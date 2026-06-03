Bocsánatot kért egy német szálloda, mert azt írta egy izraeli érdeklődőnek, hogy zsidókat nem engednek a szállodába

A dpa német hírügynökség szerint az izraeli vendég szállást szeretett volna foglalni a szállodában, amelytől végül azt a választ kapta, hogy ők nem fogadnak zsidó vendégeket. Andreas Vogl, a hotel fiókigazgatója szerint az üzenet egyáltalán nem tükrözi az intézmény világnézetét.

Az incidensre Talja Lador, Izrael dél-németországi konzulja hívta fel a figyelmet, miután kiposztolta az X-en a visszautasítást, amelyet a Booking.com-on keresztül küldött a hotel. „Visszatértünk volna az 1930-as évekbe?” – kérdezte felháborodva a bejegyzésében németül a konzul. Lador a posztban a képernyőfotót is mellékelte, amelyen a bajor Hotel zum Hirschen angol nyelvű üzenete olvasható:

„Sorry, there are no jews allowed in our hotel.” Vagyis: Sajnáljuk, zsidókat nem engedünk a szállodánkba.

Sind wir wieder in den 1930er Jahren? Ein Hotel hat einem Israeli folgendes geantwortet: „sorry, there are no Jews allowed in our hotel“.

Ich bin froh darüber, dass @bookingcom dieses Hotel von seiner Homepage verbannt hat. pic.twitter.com/3hiBEK1dse — Talya Lador (@TalyaLador) June 2, 2026

A szálloda azóta e-mailben bocsánatot kért a vendégtől, és felajánlott neki és családjának egy egyhetes ingyenes tartózkodást, „hogy személyesen is megismerhessenek minket, és bebizonyíthassuk Önöknek, hogy nem vagyunk rossz emberek, akik másokat diszkriminálnak”.

Az e-mailt a bajor miniszterelnök hivatalának is elküldték. „Határozottan rosszul tettük, hogy így válaszoltunk a csevegésben” – írták a levélben. Az e-mailben arra hivatkoztak, hogy egy ideje sok hamis foglalást kap a szálloda nagy platformokon keresztül, adathalász kísérleteknek is ki voltak téve, és ügyféladatokat is loptak tőlük. Azzal mentegetőztek, hogy az Izraelből érkező rendelést tévesen hamis foglalásnak vélték. Hangsúlyozták, hogy „ez a megjegyzés nem a zsidó vallású embereket célozta, hanem a számos hamis foglalás okozta frusztráció szülte”. ”Mindazonáltal ez elfogadhatatlan volt, és egy professzionális vállalkozásban nem fordulhat elő” – írták.

Vogl szerint az ügy nyilvánosságra kerülése óta a szálloda naponta kap fenyegetéseket, köztük halálos fenyegetéseket is. Hozzátette, hogy a Booking.com eltávolította a hotelt a platformjáról. (MTI)