Életfogytiglanit kért az ügyészség a volt katonára, aki halálra késelte korábbi élettársát

Vádat emelt a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a korábbi katona ellen, aki tavaly novemberben halálra késelte volt élettársát Kaposváron.

Az ügyészségi közlemény szerint egy kétszintes lakóház emeleti szobájában veszett össze a húszas évei második felében járó férfi a nővel. A nő rokona az alsó szinten volt, mikor hallotta a veszekedést, elindult felfelé a lépcsőn.

A katona közben elindult lefele, ököllel fejbe ütötte a középkorú férfit, aki így leesett a lépcsőről. Az elkövető bement a konyhába, és magához vett két konyhakést azért, hogy azzal megölje a volt barátnőjét és annak rokonát. Mindkettőjüket súlyosan bántalmazta, a nő a helyszínen meghalt, a férfit kórházba szállították, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészek a volt katona szervezetében és a lakásán kábítószert találtak, így több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete, valamint kábítószer birtoklás és fogyasztás miatt emeltek vele szemben vádat. Az életfogytig tartó szabadságvesztés mellett az ügyészség azt is indítványozta, hogy tartsák fent a vádlott letartóztatását.

A férfi katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette.