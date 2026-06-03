Machetével rontottak a vietnámi hitelezőkre, utána mindenki elmenekült, kivéve a támadókhoz konyhakéssel csatlakozó szakácsot, aki visszament a konyhára dolgozni

A Fővárosi Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt vádat emelt, valamint végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz hét vietnámi személy ellen.

A leszámolás napja

A vádirat lényege szerint egy 46 éves, Budapesten étteremet üzemeltető vietnámi férfi jelentős összegű tartozásokat halmozott fel szerencsejátékkal. Összesen több mint 22 millió forinttal tartozott három másik vietnáminak, a későbbi sértetteknek. Mivel a tartozásait nem tudta kifizetni, ezért elhatározta, hogy végez a hitelezőivel.

Tervének végrehajtásával négy másik vietnámi férfit bízott meg. Azzal az ürüggyel, hogy a velük szemben fennálló tartozásait rendezi, 2025. február 6. délutánra találkozóra hívta a három sértettet a X. kerületi étterméhez.

A társai lesben álltak a közelben. Mindannyian fekete ruhát és kapucnit viseltek, az arcukat maszkkal takarták el, és 40-50 cm hosszú bozótvágó késekkel fegyverkeztek fel. Miután a sértettek és két kísérőjük megérkeztek, a 46 éves férfi behívta az egyik sértettet az étteremmel szemben lévő irodájába, míg a többiek a teraszon foglaltak helyet.

A megbeszélésen a vádlott követelte, hogy a sértett fizesse meg helyette a többiek felé fennálló tartozását. Miután a sértett közölte, hogy erre nem hajlandó, a vádlott megfenyegette, hogy amint kilép az irodából a sértett, meg fog halni. Ezután a vádlott kiment az irodából, és magához hívta a közelben várakozó társait. Arra utasította őket, hogy vigyék ki a sértettet. Három társa kikísérte az áldozatot, ezalatt a negyedik terhelt az épület előtt figyelt.

Odakint az étterem vezetője azt az utasítást adta a társainak, hogy öljék meg a hitelezőt. Ezt hallva a sértett elfutott, ám eközben az egyik vádlott a hátára vágott a bozótvágóval. Három elkövető a menekülő után eredt, de végül nem tudták elkapni. A sértett – köszönhetően annak, hogy vastag, bélelt kabátot viselt – csak könnyebben sérült meg.

A 46 éves vádlott parancsba adta a visszatérő társainak, hogy öljék meg a teraszon maradt két másik sértettet és kíséretüket, de az egyik sértett kivételével a megtámadottaknak sikerült elmenekülni.

Utánuk futott az egyik elkövető, akihez csatlakozott az étterem szakácsa is, konyhakéssel a kezében, de már nem érték őket utol. A helyszínen maradt férfit a terheltek közül hárman is bántalmazták a késeikkel, aki ettől súlyos sérüléseket szenvedett. Ezután a vádlottak elhagyták a helyszínt, kivéve a visszatérő szakácsot, aki folytatta a munkáját a konyhában.

A helyszínen maradt sértett bántalmazásáról térfigyelő kamerás felvétel is készült:

Az elsőnek elmenekült áldozat pár nappal később összetalálkozott a 46 éves férfi két ismerősével – akik nem vettek részt a korábbi támadásban. Egyikük megfenyegette, majd mindketten bántalmazták a sértettet.

Vádat emeltek

A Fővárosi Főügyészség – igazodóan az egyes vádlottak cselekményeihez – előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és más bűncselekmények miatt nyújtotta be a vádiratát. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat – aki közül hatan kényszerintézkedés alatt állnak – ítélje végrehajtandó fegyház-, illetve börtönbüntetésre, valamint utasítsa ki Magyarországról.