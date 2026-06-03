Ősszel kezdődik a Hajógyári-szigetre vezető K-híd felújítása

Ősszel megkezdődhet a Hajógyári-szigetre vezető óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút Zrt. elindította közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok 2027 nyarára, vagy az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére fejeződhetnek be.

A híd 2025 augusztusában, a Sziget fesztivál végén Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A munkálatok ütemezését az évenként megrendezésre kerülő Generali Gyerek Sziget és Sziget fesztivál időpontjához igazítják annak érdekében, hogy az események idején a K-híd a közlekedők rendelkezésére álljon.

Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében, olvasható a BKK közleményében, ami szerint „a jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása, az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett”.

A beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, ugyanakkor jelentősen emeli a műszaki színvonalát. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül. Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd.

A rekonstrukció során elvégzik az híd korrózióvédelmét, kijavítják a pálya alatti acélszerkezeteket és új tartóelemeket, valamint a vízelvezetés érdekében új víznyelőket, illetve a híd rezgésének csökkentés érdekében lengéscsillapítókat építenek be, az elektromos vezetékeket, kommunikációs kábeleket pedig védcsövekbe helyezik át. A járdák felújítása opcióként került a szerződésbe, ha ezeket végül megrendelik, akkor folytatódnak a munkálatok majd 2027 őszén is.