Pikó András tanácsadója lett Jámbor András

POLITIKA

Jámbor András a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megkezdte a munkát Pikó András polgármester tanácsadójaként, a pozíciót korábban Ruff Bálint töltötte be, ő viszont a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett.

Jámbor hangsúlyozza: tanácsadóként nem kíván beleszólni a döntésekbe. „Előkészíteni, segíteni szeretném azokat, illetve azt, hogy a polgármester és a lakosság közötti kommunikáció még jobban működjön”, írja.

Leszögezi ugyanakkor, hogy továbbra is véleményt fog formálni közéleti kérdésekben, viszont az az ő saját személyes véleménye lesz.

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Jámbor András egyébként tavaly nyár elején jelentette be, hogy nem fog elindulni az idei választáson, nem akart ugyanis ártani a Tisza Párt esélyeinek. Néhány nappal ezt követően adott interjút a 444-nek, amiben elmondta, hogy nem fog befogott orral szavazni a Tiszára, és Magyar Pétert jobb miniszterelnöknek gondolta, mint Orbánt.

POLITIKA Ruff Bálint Pikó András józsefváros tanácsadó jámbor andrás
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