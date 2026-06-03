Szolgálatteljesítés közben meghalt egy rendőr Békés megyében

Halálos baleset történt a román határnál lévő Méhkerék közelében szerdán délelőtt, amelyben életét vesztette a 34 éves Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.

Pósfai Gábor belügyminiszter azt írta a Facebook-oldalán, hogy mély megrendüléssel és fájó szívvel értesült a tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés veszítette életét a Békés megyei rendőr.

A miniszter szerint a zászlós „a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet”. Pósfai Gábor a Belügyminisztérium vezetése és a maga nevében őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak.

A baleset részleteiről nem sokat tudni, Pósfai posztjának utolsó mondata szerint abban megsérült egy asszony és annak másfél éves gyereke is.

Szöllősi Tamás közlekedési rendőr volt, aki tavaly decemberben rendőrtársával, Rostás Tamással együtt megkapta a Magyar Autóklub elismerését a szakmai munkájáért.