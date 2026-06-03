Telex: Orbán döntése volt, hogy le kell csapni az ukrán „aranykonvojra”

Március 5-én a TEK lecsapott egy ukrán pénzszállító konvojra az M0-s alacskai pihenőhelyén. A szállítmány Ausztriából, a Raiffeisen Banktól tartott az Oscsadbank ukrán központja felé egy ismert tranzitútvonalon, a furgonokban 27 milliárd forintnyi pénzt és befektetési aranyat találtak. Az akcióból a Fidesz gyorsan politikai tőkét próbált kovácsolni, ukrán aranykonvojról szóltak a propagandamédia hírei, és az ukrán pénzt próbálták a Tiszával is összefüggésbe hozni.

A Telex ma reggel megjelent cikke szerint az akció egyértelműen politikai manőver volt már az első döntéstől kezdve, még a rajtaütés időpontja is a kormányzattól érkezett a hatóságokhoz. A lap felidézi, hogy az ukránok a háború kirobbanása óta, egészen az alacskai pihenőhelynél idén március elején lezajlott akcióig hatalmas volumenű, éves szinten akár több ezer milliárd forintra rúgó készpénzállományt mozgattak át Magyarország területén. A pénzszállítás – amiben éveken át komoly szerepe volt Orbán Viktor „kötélbarátja”, Garancsi István érdekeltségében lévő cégnek – azonban csak 2025-ben szúrt szemet a szolgálatoknak.

Ekkor sem maga a pénz ténye, hanem egy ukrán extitkosszolga, a korábban korrupciós ügybe keveredett és Andrij Jermakkal, Volodimir Zelenszkij elnök egyik bizalmi emberével jó kapcsolatot ápoló Hennagyij Ivanovics Kuznyecov személye keltette fel a figyelmet. Bár a szállítmányokkal kapcsolatban több gyanús jel felmerült, ezek nem további vizsgálatokat eredményeztek, hanem a látványos rajtaütést. Ezt személyesen Orbán Viktor rendelte el, a lap szerint „erőből akart válaszolni Kijevnek”, miután meggyőződése volt, hogy az ukránok politikai okokból nem engedik Magyarországra az olajat az oroszok által meglőtt Barátság kőolajvezetéken keresztül.

A lapnak több forrás is azt állította, hogy a kormányzat részéről március elején érkezett az utasítás arról, mikor legyen a rajtaütés. Ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is megerősítette: „március elején a Miniszterelnöki Kabinetiroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Felügyelő Államtitkársága irányából jött a döntés, miszerint »a pénzszállító autókon történő rajtaütésnek március 5. napján kell megtörténnie«” – írja a Telex a hatóságtól kapott válasz alapján. A lap forrásai szerint az „aranykonvoj” elleni műveletet a kormányzaton belül Orbán Viktor rendelte meg és erőltette. Úgy tudni, hogy a miniszterelnököt a rajtaütés napján folyamatosan tájékoztattak is a fejleményekről.

A cikk szerint az akciót azzal is látványosabbá akarták tenni, hogy a NAV Merkúr bevetési egysége helyett a TEK csapott le az ukránokra, akik – bár nem gyanúsították meg őket semmivel – végig bilincsben voltak. Az ügyészség jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények miatt eljárást is indított az ügyben. A vádhatóság egyébként azt tagadta, hogy az akció megszervezésével összefüggésben információkat kaptak volna a kormánytól.

Az ügyről megkérdezték Orbán Viktort is, akinek a nevében Havasi Bertalan sajtófőnök annyit válaszolt, hogy keressék meg a hatóságokat.