Wim Wenders elérhetetlenné teszi 1975-ös filmjét, amiben félmeztelenül szerepelt egy 13 éves színésznő

Az Oscar-díjra jelölt német filmrendező, Wim Wenders bejelentette, hogy blokkolja az 1975-ben készített Téves mozdulat című filmjének további hozzáférhetőségét, eleget téve a filmben szereplő Nastassja Kinski kérésének. A forgatás idején 13 éves színésznőt ugyanis félmeztelenül filmezték le az egyik jelenetben.

Kinski nemrég azt nyilatkozta, évek óta kéri a rendezőt, hogy tegyen valamit az ügyben. Wenders szerdán azt mondta, hogy jobban kellett volna védeni a színésznőt a forgatás idején, ezért bocsánatot kér tőle. A filmet minden terjesztési formából kivonják, így a streaming szolgáltatókat, a televíziós csatornákat és a forgalmazókat is utasítják, hogy tegyék elérhetetlenné a filmet.

Wim Wenders Fotó: BKFM

Wenders azt mondta, csak azután teszik újra elérhetővé a filmet, ha széles körű párbeszédet folytattak a filmintézményekkel, és kölcsönösen elfogadható megoldást találtak. A folyamatba természetesen Kinskit is bevonják. Kinski ügyvédje azt mondta, üdvözli a döntést, de sajnálja, hogy a rendező csak a közvélemény nyomására cselekedett.

Wenders múlt héten kapott életműdíjat a német filmesek gáláján. Köszönetnyilvánító beszédében azt mondta, „nehezen tudja” véglegesen kivágni a jelenetet a filmből, és a közönségben ülő fiatalabb filmesek segítségét kérte a probléma megoldásához. A Téves mozdulat című filmmel Wenders annak idején elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat a német filmesek gáláján. A félmeztelen Kinski egy harmincas évei elején járó férfival szerepelt az említett jelenetben. (via BBC)