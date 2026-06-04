Halottnak hitt idegenvezetőt találtak meg élve az Everesten

Hat nap után, egy halottnak hitt nepáli hegymászóvezetőt láttak az Everesten, hogy épp alaptábor felé ereszkedik. Dawa serpát utoljára a 3-as tábor felett látták, körülbelül 7500 méteres magasságban, miközben a csúcs megmászása után lefelé jött a hegyről.
Mivel ebben a magasságban ritka a levegő, csekély remények voltak a túlélésére. Csütörtökön azonban egy takarítócsapat észrevette a tapasztalt hegymászót, akinek fagyási sérülései voltak a kezén, de jó egészségnek örvendett.
„Dawának minden esély ellenére sikerült napokig túlélnie. Ez egy csoda” – mondta Pemba serpa, a keresést felügyelő 8K Expeditions ügyvezető igazgatója. „Ez egy igazi önmentés.” Pemba serpa szerint eddig még ezt a magasságot senki sem élte túl az Everesten, és úgy véli, Dawának sátrakban kellett aludnia, hogy megmeneküljön.
Dawa jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, de felismeri a környezetét és kommunikál is a rokonaival. (BBC)