Halottnak hitt idegenvezetőt találtak meg élve az Everesten

Hat nap után, egy halottnak hitt nepáli hegymászóvezetőt láttak az Everesten, hogy épp alaptábor felé ereszkedik. Dawa serpát utoljára a 3-as tábor felett látták, körülbelül 7500 méteres magasságban, miközben a csúcs megmászása után lefelé jött a hegyről.

Mivel ebben a magasságban ritka a levegő, csekély remények voltak a túlélésére. Csütörtökön azonban egy takarítócsapat észrevette a tapasztalt hegymászót, akinek fagyási sérülései voltak a kezén, de jó egészségnek örvendett.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

„Dawának minden esély ellenére sikerült napokig túlélnie. Ez egy csoda” – mondta Pemba serpa, a keresést felügyelő 8K Expeditions ügyvezető igazgatója. „Ez egy igazi önmentés.” Pemba serpa szerint eddig még ezt a magasságot senki sem élte túl az Everesten, és úgy véli, Dawának sátrakban kellett aludnia, hogy megmeneküljön.

Dawa jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, de felismeri a környezetét és kommunikál is a rokonaival. (BBC)