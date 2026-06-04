Most már Göd polgármestere szerint is zajszennyező a gödi akkumulátorgyár

Göd Fidesz-támogatással megválasztott polgármestere, Kammerer Zoltán Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől kért segítséget, mivel az önkormányzat mérése szerint a Samsung-gyár zajkibocsátása a város több pontján is meghaladja a határértéket.

Az RTL Híradó riportja szerint a polgármesternek eddig is tudnia kellett a zajszennyezésről, mivel a Göd-Ért Egyesület az általuk végzett mérések eredményeit és jegyzőkönyveit Kammerer hivatalba lépése után az első fogadóórán elvitte neki, és azóta is folyamatosan kapja másolatban a kormányhivatalhoz benyújtott lakossági panaszokat.

A bejátszott lakossági fórumon a riport szerint az is elhangzott, hogy „olyan zaj van éjjelente Gödön, hogy még a halottak is felébrednek”.

Az RTL Híradó kereste Kammerer Zoltán az ügyben, ám ő csak annyit reagált, hogy csak az önkormányzat által készített mérésekkel tud dolgozni.