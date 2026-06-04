Hirtelen összecsuklott egy szinte vadi új repülőgép orrfutóműve, a pilótafülke pedig a földnek csapódott a frankfurti repülőtéren

A frankfurti repülőtéren szokatlan jelenetek zajlottak csütörtökön, a Lufthansa által üzemeltetett, mindössze négy hónapos Boeing 787-9-esnek váratlanul összecsuklott az orrfutóművel parkolás közben.

A törzs így megbillent, a pilótafülke pedig a földnek csapódott. A repülőtér üzemeltetőjének szóvivője szerint a baleset idején nem tartózkodtak utasok a gépen, viszont beszálláshoz készülődtek, hiszen a híd már a géphez volt rögzítve. A személyzet tagjai viszont a fedélzeten voltak, így több alkalmazott megsérült, nekik orvosi ellátásra volt szükségük.

Fotó: Turbine Travelller/X

A FlightRadar24 szerint a gép Frankfurtból ment volna Los Angelesbe. A gépet egyébként 2025-ben gyártották és csak idén februárban állt szolgálatba. Az egyelőre nem világos a baleset oka. A Lufthansa szóvivője szerint a körülményeket az illetékes hatóságokkal közösen vizsgálják. (Bild)