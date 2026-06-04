Lelőtték a férfit, aki tíz túszt ejtett egy kaliforniai irodaházban

Az FBI egyenruhásai nyugati parti idő szerint szerda kora reggel lelőttek egy férfit, aki tíz embert ejtett túszul robbanóanyagokkal felfegyverkezve a kaliforniai Bakersfield belvárosának egyik irodaházában. Ebben az irodaházban a Chase nevű banknak is vannak helyiségei és a Kern megyei Iskolafőfelügyelőség irodái is. A túszok mindegyike az utóbbi szervezet munkatársa volt. A túszdráma 16 órán át zajlott.

A helyszínre érkező rendőrök azt tapasztalták, hogy egy férfi elbarikádozta magát több emberrel egy második emeleti irodában. A gyanúsított azt mondta a rendőröknek, hogy robbanóanyagot rögzített magára – közölte Jeremy Blakemore, a bakersfieldi rendőrkapitányság helyettes vezetője egy sajtótájékoztatón. „Azt is elmondta a rendfenntartóknak, hogy a túszok közül néhányra szintén robbanóanyagot erősített, amit saját megfigyeléseink alapján meg is erősítettünk” – tette hozzá Blakemore helyettes vezető.

Az eset helyszíne a kaliforniai Bakersfieldben. Fotó: JON PUTMAN/Anadolu via AFP

A tisztviselők nem nevezték meg az indítékot, és Blakemore elmondta: nem tűnik úgy, hogy az iskolai körzet alkalmazottai „bármilyen módon is szándékos célpontok lettek volna”. A négyszintes épületből a többi dolgozó és az ügyfelek elmenekültek, a rendőrség pedig kiürítette a környéket – mondta Blakemore.

Az FBI a 41 éves Anthony Scott Searles-Harrist azonosította gyanúsítottként. Sid Patel, az ügynökség sacramentói irodájának vezető különleges ügynöke elmondta, hogy Searles-Harris „bűnügyi háttérrel rendelkezett, korábban fegyveres erőszakos bűncselekményeket követett el”, és regisztrált szexuális bűnelkövető volt. A gyanúsított 2006-ban és 2007-ben az amerikai hadseregben szolgált, ahonnan engedély nélküli eltávozás (szökés) miatt bocsátották el – mondta Patel.

„A történtek kétségtelenül borzalmasan ijesztő és felkavaró élményt jelentettek, és az a higgadtság, amelyet munkatársaink a 16 órás megpróbáltatás során tanúsítottak, rendkívüli volt” – nyilatkozta John Mendiburu, Kern megye iskolafőfelügyelője egy közleményben.

Az FBI hatalmas erőket mozgósított: Több mint 100 egyenruhás, Los Angeles-i és sacramentói különleges egységek (SWAT), bombaszakértők, valamint a Virginia állambeli Quanticóból – ahol az FBI elsődleges kiképző akadémiája és főbb műveleti osztályai találhatók – egy elit túszmentő csapat is a helyszínre érkezett. Szerdán hajnali 4 óra 20 perc körül, csaknem 16 órával a bejelentés után lőtték le a túszejtőt.

Az ügynökség továbbra is vizsgálja a Searles-Harrisnél talált eszközöket – mondta Patel. „Jelenleg arra a következtetésre jutottunk, hogy nem jelentenek veszélyt ránk” – tette hozzá. (NYT)