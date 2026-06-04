Tovább duzzad az azbesztbotrány: még félmillió tonna szennyezett kőzúzalék Magyarországra szállítása derült ki, egy ötödik osztrák bánya is érintett

Újabb ausztriai kőbányáról, a rohonci (rechnitzi) bányáról derült ki Németh Martin büki önkormányzati képviselő adatigénylése nyomán, hogy onnan azbeszttel szennyezett kőzúzalékot szállítottak Magyarországra. A NAV-tól megszerzett adatok alapján Rohoncról összesen 493 451 tonna ilyen anyag érkezett Magyarországra. A szállítmányok döntő többsége, 432 130 tonnányi Vas megyébe került, míg Győr-Moson-Sopron vármegyébe 53 745 tonnát szállítottak. Ezek mellett kisebb mennyiségekkel Baranya, Somogy, Pest, Komárom-Esztergom és Veszprém megye is szerepel a célterületek között.

A Pénzcentrum összesítése szerint a rohonci bányából érkező szállítmányok összesen 187 magyar települést és 8 megyét érintettek. Eddig négy osztrák bánya, a badersdorfi, a bernsteini, a pilgersdorfi és a rumpersdorfi magyarországi szállítmányairól lehetett tudni. Azokról a helyekről nagyjából 250 magyarországi településre érkezett szennyezett kő. A képviselő honlapján elérhető kumulált szállítási térkép azt mutatja, hogy a nyugat-magyarországi megyékbe nagyon nagy mennyiségű ilyen kőzúzalékot szállították, de jutott az azbeszttel szennyezett kőből Budapestre és Pest megyébe is.



