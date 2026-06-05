Kizöldült a magyar vidék a 444 gólyabálon

rendezvény
  • Május 30-án tartottuk a 444 választás utáni gőzkieresztő programját, az Euforikus 444 gólyabált. Eddigi legnagyobb eseményünkön már délutántól változatos programokkal vártuk a 444 olvasóit, estére pedig teljesen megtöltöttük a Gólyát.
  • Tartottunk beszélgetést az újságírás helyzetéről, ahol kérdezni is lehetett szerzőinktől, majd közösen izgultuk végig a BL-döntőt.
  • Az esti bulit a 444-es és telexes médiamunkásokból álló Newsroom nyitotta, őket követte a 444-es szerzők szédületes YouTube-diszkója. Főfellépőnk, gatter yankee a létező legdilinyósabb energiákat szabadította rá az eufóriamámorban lebegő közönségre, hogy zárásképp DJ Wobe búcsúztassa az örmömkönnyeikkel küszködő gólyabálozókat.
Fotó: Kristóf Balázs / 444
Fotó: Kristóf Balázs / 444
Fotó: Kristóf Balázs / 444
Newsroom
Fotó: Kristóf Balázs / 444
OG 444
Fotó: Kristóf Balázs / 444
OG 444
Fotó: Kristóf Balázs / 444
gatter yankee
Fotó: Kristóf Balázs / 444
gatter yankee
Fotó: Kristóf Balázs / 444
Wobe
Fotó: Kristóf Balázs / 444
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