Kizöldült a magyar vidék a 444 gólyabálon

Május 30-án tartottuk a 444 választás utáni gőzkieresztő programját, az Euforikus 444 gólyabált. Eddigi legnagyobb eseményünkön már délutántól változatos programokkal vártuk a 444 olvasóit, estére pedig teljesen megtöltöttük a Gólyát.
Tartottunk beszélgetést az újságírás helyzetéről, ahol kérdezni is lehetett szerzőinktől, majd közösen izgultuk végig a BL-döntőt.
Az esti bulit a 444-es és telexes médiamunkásokból álló Newsroom nyitotta, őket követte a 444-es szerzők szédületes YouTube-diszkója. Főfellépőnk, gatter yankee a létező legdilinyósabb energiákat szabadította rá az eufóriamámorban lebegő közönségre, hogy zárásképp DJ Wobe búcsúztassa az örmömkönnyeikkel küszködő gólyabálozókat.