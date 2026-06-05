Óriási sziszegő csótányokat is találtak az Ausztráliában lefoglalt 200 ezer dollárnyi illegális rovar között

Az ausztrál hatóságok több mint 100 ezer illegálisan tartott egzotikus csótányt foglaltak egy új-dél-walesi kereskedelmi tenyésztőtől. A 200 ezer ausztrál dollárnyi illegális rovar között madagaszkári sziszegő csótányok és dubia csótányok is voltak. Mindkét csótányfajta behozatala, tartása, tenyésztése és értékesítése is tilos Ausztráliában. Ezek a rovarok betegségeket terjeszthetnek, egyben károsíthatják az őshonos vadvilágot és a mezőgazdaságot.

A hatóságok szerint soha nem volt még ekkora, illegális és egzotikus gerinctelen állatokból álló lefoglalás.

A most lefoglalt csótányokat – amiket általában háziasított hüllőknek adnak táplálékul – a hatóságok fogják ártalmatlanítani. És kell is őket, mert ezek közül több akkora, mint egy ember tenyere. És sziszegnek is. Hallhatóan.