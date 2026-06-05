Tévéző férfi tévéjét lopták el

A Dabasi Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy Dabas környéki településen sorozatos lopásokat követett el. Egy esetben, 2025 januárjában például bement egy házba, ahol egy férfi tévézett – és épp elaludt –, a besurranó tolvaj pedig kivette a kezéből a telefonját, majd kihúzta a konnektorból a tévét, amit felkapott és kiszaladt a házból.

Az ügyészség fotója a televízó hűlt helyéről Fotó: Ügyészség

Más házakba is betört, lopott el többek között hosszabbítókábelt, műanyag nyelű kést, kültéri padot, kukát és lavórt is. Hat embertől összesen 500 ezer forint értékben lopott el dolgokat, amik közül többet megtalált a rendőrség és visszaadta azokat a tulajdonosaiknak.

A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.