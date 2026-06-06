Babiš magyar jobbkeze megtanítaná a cseheket a nemzeti büszkeségre

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Egy szlovákiai magyar nő, Bartha Tünde az egyetlen ember, akire Andrej Babiš állítólag hallgat.

Bartha a cseh kormányhivatal vezetője, akinek szerepe volt abban, hogy Babiš egy táborba sodródott Orbán Viktorral.

Mostanra azonban a háttérember kénytelen kilépni a fényre, és komoly bírálatokat is kap.

A cseh politika legbefolyásosabb nőjének jelenleg egy szlovákiai magyar nő számít. Bartha Tünde több mint egy évtizede Andrej Babiš jobbkeze, és a politikus tavalyi választási győzelme után is természetes volt, hogy újra őt nevezi ki a kormányhivatal élére. Az inkább cégvezető típusú politikusként jellemezhető Babiš sosem csinált titkot belőle, hogy bizalmatlan a hagyományos politikusokkal és a bürokratákkal szemben, és elsősorban a hatékonyságot tekinti kulcsnak. Ezért egy operatív, lojális menedzserre van szüksége, aki összefogja és napi szinten irányítja a kormányzati gépezetet, a kampányokat és a stratégiai döntések végrehajtását.

Ő Bartha Tünde, aki nem csupán adminisztratív végrehajtó, hanem politikai stratéga is: ő vezette Babiš 2023-as elnökválasztási kampányát, és jelentős szerepet játszott abban, hogy pártja, az ANO egyre határozottabban tolódott a jobboldali, szuverenista irányba, közelebb az orbáni modellhez. Míg Babiš üzletemberi ösztönökkel és pragmatizmussal közelít a politikához, Bartha a technokrata precizitást ötvözi a politikai ösztönnel – pontosan ezért vált nélkülözhetetlenné a milliárdos-politikus számára. Ez a felállás magyarázza azt is, miért került mostanra a középpontba az egyébként háttérembernek tartott Bartha, sokan ugyanis őt tartják a nemrég bejelentett centralizáló lépések fő motorjának. Emiatt azzal is vádolják, hogy az orbáni hatalomkoncentráció elemeit ülteti át a cseh politikába.

Bartha Tünde és Andrej Babiš Olaszországban Fotó: Andrej Babis Facebook

Az egyetlen ember, akire Babiš hallgat

Bartha Tünde a kelet-szlovákiai Királyhelmecen született, magyar családban, de él rokonsága Magyarországon is. Ő azonban inkább Prágába ment egyetemre (bár egy évet járt az ELTE-re is), majd ugyancsak a cseh fővárosban kezdte karrierjét: kezdetben utazási irodákban dolgozott, majd a nagy ugrás 2010-ben jött el, amikor a milliárdos Zdeněk Bakala titkárnőjeként és irodavezetőjeként helyezkedett el. Barthát 2015-ben egy ugyancsak Prágában élő, szlovákiai magyar újságíró, Lékó István mutatta be Babišnak, akit Bartha ettől kezdve több szerepkörben is elkísért: Babiš pénzügyminisztersége idején már Bartha vezette a kabinetjét, majd első miniszterelnökségekor is magával vitte a kormányhivatalba, melynek 2018-tól a vezetője is lett, egészen főnöke 2021-es választási vereségéig.

Bartha az elnökválasztás után dolgozott egy ideig Babiš cégében, az Agrofertben is, végül tavaly decemberben visszatért a kormányhivatal élére. Ez persze csak egy poszt, Bartha és Babiš viszonya viszont láthatóan nincs pozíciókhoz kötve. A Seznam Zprávy hírportál portréja odáig megy, hogy Bartha talán az egyetlen ember, akiben Babiš megbízik és akire hallgat:

„Ez annak is köszönhető, hogy az ANO vezetőjét más vezető politikusokhoz képest nem annyira ideológiák vezérlik, és inkább pragmatista. Sokan megemlítik, hogy ebben az összefüggésben fontos, hogy ki beszél utoljára Babišsal. És ez mindig Bartha Tünde. Valójában szinte minden nap ő az első, aki beszél vele. Nemrégiben Průhonicébe is költözött emiatt, ahol a miniszterelnök lakik. Néha ott találkoznak a reggeli torna során a helyi edzőteremben, néha fél órát töltenek együtt az autóban úton az irodába”

– jellemzik viszonyuk szorosságát.

IV. Budapesti Demográfiai Csúcs, 2021, Bartha Tünde jobbról a második Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

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