Csodálatos napra virradtunk: a debreceni állatkertben már láthatók a kapibara bébik

Ilyen jó hírekkel érdemes kezdeni egy nyári hétvégét: kapibara kölykök születtek a debreceni állatkertben. Az állatkert Facebook-oldalán jelentette be a születésüket, valamint azt, hogy „a kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában”

De a szavak helyett álljon itt ez a minden kétséget kizáróan gyógyító erejű videó a debreceni állatkert Dél-Amerika kifutóját felfedező kis kapibarákról:

Az óriási tengerimalacra hasonlító, Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója, amit más néven vízidisznónak is neveznek. Gyorsan futnak,egymással pedig szagokkal (!) és hangokkal kommunikálnak, ugatnak, függyögnek, röfögnek, kattognak.

A kifejlett példányok testhossza 106–134 centi, marmagassága 50-62 centi, súlya 35-66 kilogramm, de a rekord ennél jóval nagyobb: a legnagyobb talált hím 73,5 kilogramm, a legnagyobb talált nőstény pedig 91 kiló volt. Persze a debreceni állatkertben frissen született társaik még távol vannak ettől.