Magyar felszólította Orbánt, erre Orbán felszólította Magyart, mire Magyar felkérdezte Orbánt – és hol van még a nap vége!

Németh Balázs és Toroczkai László részvételével tartottak tegnap pártpolitika-mentesnek nevezett, jobboldali influenszerek által szervezett kisebb tüntetést a migrációs paktum ellen. A demonstráció idején az Alkotmány utcában, a miniszterelnökségi épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tarr Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. Magyar már egy pénteki posztjában is foglalkozott az eseménnyel, majd a szombaton ennek apropóján Magyar-Orbán-Magyar üzengetés kezdődött.

„Ismételten felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet” – délután egy körüli közleményében ezzel indított a miniszterelnök. Magyar Péter szerint „a kormánnyal szembeni kritika minden esetben megengedett. Még akkor is, ha olyan döntést támad valaki, amilyen döntést a kormány soha nem hozott”, de hozzátette: nem hiszi, hogy „ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne” – és ide belinkelt egy képernyőképet a náci Bede Zsolt oldalának, a Vadhajtásoknak (Orbán állítólagos egyik „igeforrásának”) az egyik cikkéről, aminek a címében három szó is szerepelt, amik miatt örökre letiltaná az embert a Facebook vagy bármilyen civilizált társaság.

Orbán nem sokkal három óra után szintén Facebook-posztban válaszolt, és szintén felszólította a másik oldalt. Méghozzá arra: „haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!” (A pénteki tüntetésnek is az volt az egyik témája, hogy a kormány az uniós források fejében „eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, és majd migránsok árasztják el az országot.

Aki mondja másnak, az mondja magának – felelte erre Magyar Péter, aki már 24 perccel Orbán bejegyzése után ismét posztolt (na jó, az ő szokásos reakcióidejéből kiindulva nem már 24, hanem csak 24 perc múlva). Szó szerint persze nem ezt írta, hanem azt: „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban?”

Itt tartunk most, a cikk élesítésekor Orbán Viktor válaszára várunk. Ha érkezik újabb csavaros fordulat az ügyben, természetesen beszámolunk róla.