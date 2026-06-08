4,3 millió forintért szállt meg egy éjszakára Szalay-Bobrovniczky Kristóf tavaly Isztambulban

Egy éjszakára 4,3 millió forintért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és egy másik, korábban a honvédelmi minisztériumban dolgozó államtitkár az isztambuli Four Seasons Hotelben még tavaly, tudta meg a HVG.

Tavaly decemberben utazott Orbán Viktor Isztambulba Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, ekkor tartott vele Szalay-Bobrovniczky volt honvédelmi miniszter is. A Magyar–Török Felsőszintű Stratégiai Együttműködési Tanács tartott akkor ülést, ahol Szalay-Bobrovniczky akkori bejegyzése szerint új lendületet adtak a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek.

A HVG azt nem írta meg, melyik államtitkárral utazott a miniszter, de névtelen forrásuktól úgy tudják, a hotelben egyikük a „Palace Bosphorus” elhelyezést választotta, a másikuk érte be az általános Four Seasons szobával. A Four Seasons honlapja szerint a Boszporusz-palota lakosztályt egy éjszakára közel 2,5 millió forintért lehet igénybe venni a king méretű ággyal, de létezik még nagyobb, két hálószobás Boszporusz-palota lakosztály is 2,8 millióért.

A lap megkereste a volt honvédelmi minisztert, aki nem tagadta a HVG információit, válaszukban mindössze annyit írtak: