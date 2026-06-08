Albin Kurti miniszterelnök pártja nyerte a koszovói választást

Albin Kurti miniszterelnök pártja, a baloldali Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte a vasárnapi parlamenti választást Koszovóban. Kurti pártja 42,92 százalékot, a Koszovói Demokrata Párt 21 százalékot, a Koszovói Demokratikus Liga pedig 17 százalékot szerzett. Ez azt jelenti, hogy az Önrendelkezés csak koalíciós partnerrel alakíthat kormányt.

Albin Kurti Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Az Önrendelkezés mostani eredménye kicsivel elmarad a legutóbbi, tavaly decemberi választáson szerzett 51 százaléktól. Koszovóban másfél év alatt a mostani volt a harmadik parlamenti választás. A választóknak azért kellett újra szavazniuk, mert a pártok nem tudták az alkotmányban előírt idő alatt megválasztani Vjosa Osmani köztársasági elnök utódját.

Bár Kurti pártjának megvolt a többsége a parlamentben, elnököt csak kétharmados támogatottsággal lehet választani. Mivel a miniszterelnök nem támogatta Osmani újrázását, az elnök a Koszovói Demokratikus Liga parlamenti listájára is felkerült.

A legutóbbi választás után több mint 100 embert tartóztattak le választási csalás gyanúja miatt. A koszovói legfőbb ügyész akkor azt mondta, az érintettek azért tudtak tömegesen csalni, mert a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjai előre megegyeztek a csalásról, vagyis a négy legnagyobb párt együttműködhetett. (via Deutsche Welle)