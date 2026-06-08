Menesztették a fideszes sonkatállal boldog húsvétot kívánó TEF-igazgatót

POLITIKA

Menesztette a Tisza-kormány a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) éléről Horváth János Sándort, derül ki a leköszönő főigazgató Facebook-bejegyzéséből.

Horváth 2024 óta töltötte be a főigazgatói posztot, amelyre saját unokatestvére, Sztojka Attila belügyi államtitkár kérte fel. A több tízmilliárdos támogatásokról döntő Horváth azzal vonult be a köztudatba, hogy a tavaszi kampányhajrában Fideszes feliratú óriássonkatállal kívánt szép húsvétot.

Horváth János Sándor, a BM alá tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója
Fotó: Horváth János / Facebook

A TEF főigazgatóját menesztettük. A roma esélyteremtés ügye túl fontos ahhoz, hogy pártpolitikai érdekek határozzák meg pártkatonáknak, látszatmunkáknak nincs helye.

írta Horváth menesztésével kapcsolatban Kőszegi Krisztián tiszás parlamenti képviselő, az Országgyűlés első roma származású alelnöke.

A TEF a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot jelenti, a Belügyminisztérium alá tartozó intézmény évi több tízmilliárd forintot szórt ki roma támogatásokra. Hivatalos feladatuk a felzárkóztatás, a mélyszegénység megszüntetése, főleg képzések és mentorálás szervezése.

A gyakorlatban emellett az ő forrásaikból zajlott rengeteg roma nemzetiségi pályázat is, melyekből például hagyományőrzés címszóval adtak pénzt zenés rendezvényekre vagy főzőversenyekre is – ezek kampányidőszakban különösen megszaporodtak. (via hvg)

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Horváth János az államtitkár unokatestvére révén kapta a kinevezését, most sárgarépából rakta ki kedvenc pártja nevét.

Kolozsi Ádám
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