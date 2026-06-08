Varju László lett a DK új elnöke

A végén nem maradt kihívója Varju Lászlónak a DK elnöki posztjára, így őt választották meg az online voksoláson - tudta meg a HVG. Ő eddig a párt alelnöke volt.

Az előző elnök, Dobrev Klára, és a párt teljes vezetése az április 12-i bukás után mondott le, miután a DK 1,1 százalékot ért el a választáson.

Az online szavazást június 3. és 7. között tartották, ezen hagyományosan csak az elnökre lehet szavazni. Az nem derült ki, hogy Varju Lászlót milyen arányban támogatták. A rendkívüli tisztújításon Varju mellett Bakk István és Nógrádi Róbert József is indult volna, de végül visszaléptek.

A párt további vezetőit a szombati kongresszuson választják majd meg. A mandátumuk 2027 februárjáig, a rendes tisztújításig tart.

Varju megválasztásáról sem az érintett, sem a DK nem számolt be egyelőre a Facebook-oldalukon. Frissítés: Fél 4 után a DK sajtóirodája kiküldött egy közleményt Varju megválasztásáról.