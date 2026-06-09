Élt két évet és negyven napot: vége a dísznövényadónak

Még 2024. április 30-án alkotta meg az akkori agrárminiszter a „Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről” szóló rendeletet, amit egy tavaly szeptemberi posztjában dísznövényadóként emlegetett Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. Bár maga a befizetendő összeg jogilag nem adó, hanem „marketing és innovációs hozzájárulás” volt, nehezen lehetett vitatkozni azzal, hogy – Ruszin szavaival élve – „ostoba kormányzati döntés” volt.

Kövér László feje előbukkan egy dísznövényből (Fotó: Pogár Demeter / MTI)

Nagyjából 50 000 adózónak kellett ugyanis évi 8 millió árbevétel alatt 5000 forint (illetve ha a cégnek telephelye is van, akkor még telephelyenként 5000 forint), míg afölött 10 000 forint ilyen hozzájárulást fizetni. Vagyis kevesebbet, mint amennyit például egy-egy virágvásárláskor a boltban hagy az ember. A hozzájárulás megfizetésére kötelezett szervezeteknek – ezek köre igen széles volt, nemcsak a növénykölcsönzőknek, kül- vagy belterületi díszítéssel foglalkozó vállalkozóknak, tájépítészeknek, kertészeknek, parképítőknek kellett fizetniük, hanem például a sportpályáknak és a temetőknek is – több papírmunkát jelentett, mint tényleges költséget.

Mindeközben a szakmaközi szervezetnek 2024 májusa és 2025 május között mindössze 21,8 millió forintnyi bevétele származott a befizetésekből. Ráadásul a pénzből csak 3,4 milliót költöttek el, amiből mindössze 400 000 forint ment ténylegesen marketingre – alig több, mint amekkora összeget téves befizetés miatt visszautaltak –, a működésre viszont 2,1 milliót költöttek a tavaly május 31-i dátummal készített beszámoló szerint.

Az idei beszámolót nem találtam a 2025. május és 2026. május közötti tételekről, de már mindegy is. Az ebben a formában értelmetlen, és főleg csak adminisztrációs macerát okozó dísznövényadónak ugyanis mostantól már hivatalosan is vége: a hétfő éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg az az agrárminiszteri rendelet, ami többek között rendelkezik a már említett 2024. április 30-i jogszabály hatályon kívül helyezéséről. A jogszabály azt is előírja, hogy a 2026-os évre vonatkozó, „a Közösségi Marketing és Innovációs Alapba teljesített befizetések visszafizetésre kerülnek”.