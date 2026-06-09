Ha úgy érzed, elviselhetetlen ez a hőség, van egy jó hírünk

Lehűlés jön a hét második felére, illetve már szerdán az esti, késő esti órákban hevesebb zivatarok is kialakulhatnak a Dunántúl délnyugati részén. A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint szerdán napközben elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, majd estére azok „gyors megszaporodására, ezzel együtt rendszerbe szerveződésére van kilátás”.

Fotó: ROMAIN COSTASECA/Hans Lucas via AFP

Szerdán a késői órákban „már számottevő eséllyel fordulhat elő felhőszakadás, lokálisan akár 50 milliméternél is több csapadékkal, emellett főként a délnyugati, déli vidékeken heves zivatarokra is alkalmassá válnak a feltételek akár 2-4 centiméteres jéggel, és akár óránkénti 90-100 kilométeres széllökésekkel”.

A Met.hu-n olvasható előrejelzés szerint kedden még az esti órákig országszerte napos lesz az idő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között lehet, majd az esti órákra többfelé beborul. Szerdán már a reggeli órákban várható eső az ország északi és nyugati tájain, de napközben még 28-33 fokos csúcshőmérséklet várható. A hullámokban érkező enyhe hidegfront hatására csütörtöktől a hét végéig már csak 27-28 fokig melegszik fel a levegő, és végig felhős marad az idő, de számottevő eső péntektől már nem várható.