Három turista is megtanulta Erdélyben, hogy a medve nem játék

Megsebesített a medve három külföldi turistát hétfőn a Transzfogarasi úton, írja a Maszol. Az erdélyi magyar nyelvű portál szerint egy portugál házaspár egy autóból akarta lefotózni a medvét. Az út szélén megálltak a járművel, a nő lehúzta az ablakot, hogy fényképeket készíthessenek róla, amikor a medve hirtelen rájuk támadt. Mindketten megsebesültek, de az autóval el tudtak hajtani a kórházig.

Hím medve Tusnádfürdő közelében Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Egy 18 éves lányra a korai esti órákban támadt rá a medve, akkor, amikor az megpróbálta megetetni őt. „A 18 éves, eszméleténél lévő és együttműködő fiatal nőt a mentősök átvették és kórházba szállították” – írja a portál, ami felidézi: május végén egy bolgár turistára szintén akkor támadt rá egy medve (és szintén a Transzfogarasi úton), amikor az etetni próbálta. Azt a férfit utólag húszezer lejre bírságolták meg, mert szabadon élő medvéket etetett.