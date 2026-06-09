Kármán Andrásnak még Airbnb-ből is van jövedelme

Az új pénzügyminiszternek még rövid távú szálláshely-szolgáltatásból is van rendszeres jövedelme – derül ki a hétfőn éjjel leadott vagyonnyilatkozatából. Kármán Istvánnak a parlament honlapján közzétett dokumentum szerint havi szinten bruttó 200 ezer és 500 ezer forint közötti jövedelme származik ebből.

Emellett egyébként bevallott egy 320 négyzetméteres budaörsi ingatlant, ami felerészben az ő tulajdona; ehhez egyébként adásvétel útján jutott még 2021-ben. Emellett más ingatlanja nincs, tavaly augusztusban viszont vett egy Volkswagen Arteont.

Fotó: Németh Dániel/444

4130 euró értékben rendelkezik Erste-részvényekkel Kármán András, valamivel több mint 16 milliója van Erste nyugdíjpénztári megtakarításban, viszont egykori munkaadója, az Erste Bank felé van még 6,8 milliós hiteltartozása is.

Ugyanakkor az Erste mellett az EBRD, vagyis az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank nyugdíjcélú megtakarítási rendszerében is van több mint 58 millió forintnyi megtakarítása. Kármán 2011 és 2014 között az EBRD igazgatósági tagja volt.