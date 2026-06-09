Magyar Péter mostanra kifizette minden adósságát

Magyar Péternek január végén még 3,4 millió forintos hitelkártya-tartozása és 5,8 milliós magánszemélyek felé fennlévő tartozása volt, amit mostanra törlesztett a miniszterelnök.
A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás. Vagyis továbbra is van egy 216 négyzetméteres lakóháza a XII. kerületben, ami a Varga Judittól történő válása után teljesen Magyar tulajdonába került, illetve van még egy 49 négyzetméteres lakása és egy 25 négyzetméteres garázsa szintén a XII. kerületben. Válása után az övé lett és a mai napig a birtokában van egy balatonhenyei kivett beépítetlen terület is.
Tulajdonában van egy Volvo XC60 és egy Yamaga pianínó, emellett van még két festménye is. Ezek mellett befektetésként többféle értékpapírt birtokol:
A miniszterelnök januárhoz képest 3 millió forintról 5 millióra növelte készpénzállományát, a bankszámláján mintegy 2,4 millió forint és 54 767 euró, vagyis több 20,5 millió forint van. Ez közel 10 millióval kevesebb a januári állapotnál.
Magyar Péter továbbra is 100 százalékos tulajdonosa az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérének, Magyar Mártonnak. (via MTI)