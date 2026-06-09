Orbán Anita hétmilliós fizetéstől búcsúzott, de több mint 200 millió forintos megtakarítása van

A külügyminiszter vagyonnyilatkozata szerint két nagyobb ingatlant tudhat a magáénak: egy 151 négyzetméteres 11. kerületi lakást erkéllyel, garázzsal és tárolóval 2019 óta, valamint egy 362 négyzetméteres erdőt 1997 óta a hajdú-bihari Gáborjánban. Lakáskiadásból most is van bruttó 500 ezer és 1 millió forint közti jövedelme.

Az egykori Vodafone-vezérigazgató helyettes minisztersége előtt bruttó 7 milliót keresett, míg egy meg nem nevezett társaság igazgatótanácsi tagjaként további bruttó 1 és 5 millió forintos jövedelemtől vett búcsút. De nem kell aggódni, akad bőven megtakarítása.

A nyilatkozatában ugyanis a befektetések között 63 565 font névértékű Vodafone-részvény, 165 886 eurónyi Hold Euro befektetés, 256 818 dollárnyi Hold USD befektetés, 118 802 dollárnyi Erste USD befektetés, 5 546 eurónyi Erste Euro befektetés és 262 555 forintnyi Erste HUF befektetés szerepel. Emellett 2,92 millió cseh korona értékű Draslovka Group részvényopciót is feltüntetett. Van továbbá 17 millió forint banki számlakövetelése.