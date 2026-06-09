Rendőrség: Megkezdődött a Tisza virágzása

A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a tiszavirágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzás a megszokottnál korábban kezdődött, közölte a police.hu.

Emlékeztetnek arra, hogy a tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagy méretű kérész életének jelentős részét, akár három évet is, lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezután rövid időn belül elpusztul.

Tiszavirág Tiszaörvény közelében Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Komka Péter/MTI/MTVA

Hozzáteszik, hogy a tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg.

A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 ezer forint. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntetőeljárásra is számíthatnak. Különösen fontos, hogy a vízen közlekedők is körültekintően járjanak el. A rajzás szándékos megzavarása, például kisgéphajóval történő belehajtás a kérészek tömegébe, természetkárosításnak minősülhet.

A természeti érték megóvása érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában. „Vigyázzunk közösen erre a páratlan természeti kincsre, hogy még hosszú éveken át gyönyörködhessünk a varázslatos »virágzásban«!- írta a rendőrség közleménye.