Robbanás volt a Debreceni Egyetem egyik intézetében, mindenkit hazaküldtek

A Debreceni Egyetem Kémia Épületének felújítási munkálatai során elektromos robbanás történt egy szerelés alatt álló transzformátoregységben – a Haon.hu szerint ezt az értesítést küldte ki a hallgatóknak nemrég a Debreceni Egyetem Neptun-rendszere. A tájékoztatás szerint a balesetben „az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás”.

A műszaki hiba elhárításáig és az áramellátás teljes körű helyreállításáig az épületben nem lehet dolgozni, ezért az érintetteknek otthoni munkavégzést rendeltek el. Azt egyelőre nem tudni, hogy robbanásban bárki megsérült-e.

Az egyetem érintett intézetével a nem működő telefonok miatt az ügyintézés jelenleg csak emailben lehetséges.

A Debreceni Egyetem Kémiai Intézete a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) legnagyobb oktatási-kutatási egysége. 2006-ban alakult meg a Szerves Kémiai, a Fizikai Kémiai, a Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékek, továbbá az Alkalmazott Kémiai és a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszékek, illetve a Kémiai Szakmódszertani csoport részvételével.