Több civilt is megöltek az orosz drónok Kelet-Ukrajnában

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A kelet-ukrajnai Csuhujivban több ember meghalt, hatan pedig megsebesültek az orosz rakéta- és dróntámadások miatt, közölte a Harkivi Katonai Közigazgatás és a város vezetése. Az ukrán ügyészség arról számolt be, hogy a támadásban két férfi és egy 22 éves várandós nő halt meg. Halina Minajeva polgármester később hozzátette, hogy a halálos áldozatok száma ötre emelkedett. A városban tűz ütött ki, mintegy nyolc társasház és több mint tíz családi ház rongálódott meg.

Fotó: HANDOUT/AFP

Harkiv városát legalább 11 dróntalálat érte, lakóépületeket és üzleteket találtak el, az utcákon autók gyulladtak ki. 15-en sérültek meg , köztük két gyermek. (RBC/Pravda)

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