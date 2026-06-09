Több civilt is megöltek az orosz drónok Kelet-Ukrajnában

A kelet-ukrajnai Csuhujivban több ember meghalt, hatan pedig megsebesültek az orosz rakéta- és dróntámadások miatt, közölte a Harkivi Katonai Közigazgatás és a város vezetése. Az ukrán ügyészség arról számolt be, hogy a támadásban két férfi és egy 22 éves várandós nő halt meg. Halina Minajeva polgármester később hozzátette, hogy a halálos áldozatok száma ötre emelkedett. A városban tűz ütött ki, mintegy nyolc társasház és több mint tíz családi ház rongálódott meg.

Harkiv városát legalább 11 dróntalálat érte, lakóépületeket és üzleteket találtak el, az utcákon autók gyulladtak ki. 15-en sérültek meg , köztük két gyermek. (RBC/Pravda)