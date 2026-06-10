Budapesttől és a megyei jogú városoktól nem von el iparűzésiadó-többletet a Pénzügyminisztérium

Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy melyik önkormányzatnak mennyit kell befizetnie a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után 2026. június 30-áig. Vagyis mennyi adóbevételről kell lemondaniuk. A javaslatot korábban társadalmi egyeztetésre is kiküldték.

Kármán András (középen) pénzügyminiszter az Országházban 2026. május 4-én. Fotó: Németh Dániel/444

A miniszteri rendelet alapján Budapestnek és a megyei jogú városoknak nem kell befizetniük. A listában szereplő 854 önkormányzatból 652-nek nem kell többletet fizetnie a rendelet alapján. Mindössze 202 önkormányzatnak kell fizetnie, összesen 5,8 milliárd forintot. A legnagyobb összeget Kazincbarcikának (787 606 565 forint) kell befizetnie. Utána a szintén borsodi Berente (469 539 156 forint) következik, ahol a BorsodChem működik. Majd a Pest megyei Vecsés fut be a harmadik helyre (185 070 333 forint). A fizetési lista végén pedig Balatonfüred áll 7689 forinttal.