Food truckokat és büfékocsikat ellenőriztek, minden tizediknél akadnak higiéniai problémák

Országos élelmiszer-biztonsági ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelmi hatóság, az akcióban 413 mozgó vendéglátó egységet, büfékocsit és food truckot vizsgáltak meg. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot.

Továbbra is a higiéniai előírások megsértése volt a legnagyobb probléma, 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HACCP-nyilvántartások vezetésével összefüggésben, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök.

A hatóság MTI-hez elküldött közleménye szerint több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, „amelyek közvetlen élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára”. További hatósági intézkedéseket indokolt a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya, így például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása. Az ellenőrzés pozitív tapasztalata ugyanakkor, hogy a benzinkutakon lévő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak.