Hallgatói megfigyelőket ültetnek a záróvizsgákra az ELTE jogi karán

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán ezután megfigyelőként vehetnek részt a Hallgatói Önkormányzat képviselői további záróvizsgákon, mivel rengeteg panasz érkezett a polgári jogi záróvizsgáján két tanárárra. Az Eduline-hoz több hallgatói panasz is eljutott, amik szerint volt, akit három mondat után megbuktattak, más élete legmegalázóbb élményének nevezte a záróvizsgát.

A lap idéz egy hallgatói felmérést, amit 85-en töltötték ki, akik közül a legtöbben 2025-ben vagy 2026-ban vizsgáztak a tárgyból. Ennek alapján a végzős joghallgatók 72,9 százaléka tapasztalt valamilyen problémát a polgári jogi záróvizsgával kapcsolatban. Több mint 40 százalékuk az aránytalanul magas bukást és a nem megfelelő vizsgáztatói attitűdöt emelte ki, több mint harmaduk a méltányosságot hiányolta és az átláthatatlan követelményrendszerre panaszkodott.

Somssich Réka dékán a lapnak azt mondta, hogy a magas bukási arány önmagában nem rendkívüli, és a sikertelen eredmények mögött rendszerint indokolt és dokumentált okok állnak. Elmondta, hogy a konkrét záróvizsga eredményének felülvizsgálatára nincs lehetőség, a vizsga lebonyolítását szabályosnak tartja. Ugyanakkor a dékán egyeztetett a HÖK-kel a problémákról, és támogatja, hogy HÖK-delegáltak megfigyelőként vehessenek részt a záróvizsgákon.