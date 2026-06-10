Hatalmas tűz pusztít Nyírbátorban, 600 méteres sugarú körben mindenkit kitelepítettek

Kigyulladt és hatalmas lángokkal ég egy ipari csarnok Nyírbátorban, az Árpád utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint „lakosságvédelmi intézkedés keretén belül hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek el a polgármesteri hivatalban”. A megyei hírportál helyszíni tudósítása szerint a lángok még hajnalban csaptak fel a Tranzit Food nevű baromfitenyésztéssel és -feldolgozással foglalkozó cég üzemében.

A termelésben akkor nem dolgozott senki, így sérültről nincs hír. Viszont „a levegőbe került egészségre veszélyes anyagok mennyisége a katasztrófavédelmi mobil labor mérései szerint határérték felettiek”. Lakott területen belül viszont szerencsére nem haladják meg a határértéke Rutkai-Dér Vivien szóvivő szerint. Ezzel együtt az üzem 600 méteres sugarában élőket a biztonságuk érdekében a polgármesteri hivatalban helyezték el még szerda hajnalban, írja a megyei hírportál.

A tüzet órák óta próbálják lokalizálni és eloltani, a munkában a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók is részt vesznek. A katasztrófavédelem szerint „az egységek elhúzódó munkálatokat végeznek.

A megyei portálnak Máté Antal, Nyírbátor polgármestere megerősítette, hogy csak néhány dolgozó volt az üzemben, amikor a tűz keletkezett, ők el is tudták hagyni az épületet. Ugyanakkor szerinte a tűz miatt több száz dolgozó megélhetése kerül veszélybe.

A debreceni székhelyű Tranzit Food Kft. a tavalyelőtti 58,7 milliárd forint után tavaly 75,4 milliárdos árbevételt ért el, adózott nyeresége 4,4 milliárd forint volt, dolgozóinak száma meghaladja a 900-at. A cég egy holdingtársaságon keresztül francia tulajdonban van.



