Májusban is karácsonyoztak a skincare-rajongók

A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

Volt, aki már a bejáratnál több tízezer forint értékű ajándékcsomagot vett át, ami a jegyéhez járt, mások kuponokkal vadásztak az értékes érdekességekre az expo területén. Itt nemcsak termékmintákat lehetett gyűjteni: a szerencsésebbek teljes kiszerelésű termékeket is hazavihettek, valamint további nyereményjátékokba is regisztráltak.

A javaslatok nagy része, ahogy a márkák által összeállított aktivitások is, a tabuk eloszlatására, valamint a bőrápolásban futótűzként terjedő tévhitek megdöntésére vonatkozott. Külön koreai standdal készült a Rossmann, de arra is kiemelt figyelmet fordítottak, hogy a magyar márkák is nagy számban képviseljék magukat. Nekik ráadásul a színpadi programokban is jutott hely: a látogatók pihenésképp kerekasztalbeszélgetéseket, élő podcastfelvételt vagy előadásokat hallgathattak, ha éppen nem egy nyereményjátékhoz álltak sorba.

Innen tényleg csak az mehetett haza üres kézzel, aki szándékosan nem fogadott el semmit. A Beauty Expo viszont pont azért éri meg, mert néhány ezer forintért annak többszörösét érő termékeket lehet kipróbálni, szinte tét nélkül. Ráadásul nem is akármiket, itt tényleg csupa olyan dolog várta a résztvevőket, amivel érdemes megismerkedni. A szervezők szerint pedig a következő évek program- és termékkínálata is hasonló izgalmakat ígér.