Minden idők második legmelegebb májusát mérték világszerte

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Amióta mérik, a Föld a második legmelegebb májusán van túl. A klímaváltozás és a kialakulóban lévő El Niño-jelenség együttesen emelte a szárazföldi és tengeri átlaghőmérsékleteket – közölte az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata (C3S).

Az 1940 óta vezetett mérések szerint továbbra is 2024 májusa volt a legmelegebb. A múlt hónap globális átlaghőmérséklete 1,42 Celsius-fokkal haladta meg a 19. századi, iparosodás előtti időszak átlagát.

Nyugat-Európában az évnek ebben a korai szakaszában valaha mért egyik legsúlyosabb hőhullámot tapasztalták. A Csendes-óceán egyes részein kivételesen magas hőmérsékleteket mértek, miközben fokozatosan erősödnek az El Niño kialakulásával járó hatások. A múlt hónap szélsőséges időjárási eseményei közé tartoztak a halálos áradások Kínában és Törökországban is.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Az El Niño várhatóan a következő hónapokban alakul ki, és világszerte szélsőséges időjárási eseményeket erősíthet fel. A jelenség természetes módon, pár évente jelentkezik: ilyenkor a passzátszelek gyengülése miatt felmelegszik a Csendes-óceán keleti medencéjének vize. Ez általában magasabb globális hőmérsékletekhez és megváltozott csapadékeloszláshoz vezet, egyes térségekben aszályt, máshol heves esőzéseket okozhat.

A Másfélfok márciusi cikke szerint idén akár egy úgynevezett „szuper El Niño” is kialakulhat, ami enyhébb telet hozhat még Magyarországon is. (Reuters)

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Kaufmann Balázs
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