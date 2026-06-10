Olasz űrhajós is helyet kapott a NASA következő Hold-küldetésében

Amerikai asztronauták mellett egy olasz űrhajós is helyet kap a NASA Hold-programjának következő küldetésében, az Artemis III legénységében – jelentette be az Egyesült Államok űrkutatási hivatala (NASA).

A küldetés parancsnoka Randy Bresnik amerikai űrhajós, a tengerészgyalogság nyugalmazott ezredese lesz. Bresnik 2004 óta a NASA-nál dolgozik, korábban kétszer is járt a Nemzetközi Űrállomáson. A pilóta Luca Parmitano lesz, az olasz légierő egykori tesztpilótája, aki szintén megfordult már a Nemzetközi Űrállomáson, és az Európai Űrügynökséget képviseli a küldetésben.

Az Artemis III legénységének tagja még Frank Rubio amerikai űrhajós is, aki katonai háttérrel érkezett a NASA-hoz. Rubio eddig egyszer járt az űrben, de akkor 371 napot töltött távol a Földtől, amivel ő tartja a megszakítás nélküli űrbeli tartózkodás amerikai rekordját. A negyedik legénységi tag Andre Douglas amerikai mérnök lesz, aki most repülhet először az űrbe.

Balról jobbra: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio és Andre Douglas. Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A 2027-re tervezett Artemis III küldetés egyik fő célja a Holdra szállást előkészítő leszállórendszerek tesztelése lesz. A NASA a misszió során a két magánvállalat, a SpaceX és a Blue Origin által fejlesztett holdraszálló egységeket is kipróbálná. Az Artemis IV repülését 2028-ra tervezik, a jelenlegi ütemezés szerint ekkor térhetne vissza ember a Holdra csaknem hatvan év után.

Az Egyesült Államok jelenlegi Hold-programjának célja, hogy állandó bázis hozzon létre a Földhöz legközelebbi égitesten. Idén tavasszal sikeresen lezajlott az Artemis II küldetés, aminek négyfős legénysége egyebek mellett a Hold körüli utazásra tervezett űrhajórendszereket tesztelte. A küldetés során az űrhajósok megkerülték a Holdat, és minden korábbi emberes küldetésnél messzebbre távolodtak el a Földtől. (MTI)