117 milliárd forint került átláthatatlan módon a civil szektorhoz a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2012-es megalapítása óta 117 milliárd forint támogatás került túlnyomórészt átláthatatlan módon a civil szektorhoz – állapította meg a Civilek Új Alapon nevű, civil szervezeteket tömörítő koalíció. Az egyelőre 12 szervezetet tömörítő kezdeményezés azért jött létre, hogy felülvizsgálják az állami alap működését, ehhez országszerte 665 különböző szervezetet kérdeztek meg. A következő megállapításokra jutottak:

A NEA súlyos politikai befolyás alatt működik. A válaszadók 58%-a, ezen belül a NEA által támogatott szervezetek 52%-a egyetértett az állítással, hogy a támogatások egy része nem tekinthető teljesen pártsemlegesnek.

A válaszadók 58%-a, ezen belül a NEA által támogatott szervezetek 52%-a egyetértett az állítással, hogy a támogatások egy része nem tekinthető teljesen pártsemlegesnek. A NEA döntéshozatali folyamatába alapvetően kódolva van a politikai befolyás. Árulkodó az is, hogy a NEA Tanács korábbi (alapító) elnöke Csizmadia

László a Békemenetet szervező CÖF/CÖKA vezetője, és a sajtóban megjelent cikkek alapján elmondható, hogy a NEA-ból legtöbb forrást nyerő civil szervezetek többsége egyértelműen kötődik a Fideszhez

Árulkodó az is, hogy a NEA Tanács korábbi (alapító) elnöke Csizmadia László a Békemenetet szervező CÖF/CÖKA vezetője, és a sajtóban megjelent cikkek alapján elmondható, hogy a NEA-ból legtöbb forrást nyerő civil szervezetek többsége egyértelműen kötődik a Fideszhez A NEA működése nem átlátható. A NEA támogatási döntései kapcsán másfél évtizedig nem készült nyilvános, keresgető nyerteslista, ami egy civilek által továbbosztott EU-s forrás kapcsán alapkövetelmény.

Ugyanakkor megállapították, hogy a NEA a magyar civil társadalom alapvető támogatási forrása. A NEA összesített megítélését vizsgáló kérdésnél a válaszadók 58%-a szerint a rendszernek egyaránt vannak pozitív és negatív elemei. A civil szervezeteknek szóló állami támogatást meg kell őrizni, de a civil szervezetek valós szükségletei alapján kell átalakítani.

A Nemzeti Együttműködési Alapot (NEA) azért hozták létre 2014-ben, hogy közhasznú szervezeteket támogasson. Az alap által kiosztott támogatásokat az Átlátszó elemezte, és arra jutottak, hogy a legtöbb pénzt elnyerő 10 szervezet többsége valamilyen módon kötődik a kormánypártokhoz, az első három pedig mind kormányközeli.

A NEA a Miniszterelnökség felügyelete alatt álló Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez tartozik, és a lap szerint működésében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt a kulcsszereplő. Mellette fontos szerepet játszott még Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is. A NEA több más irányító posztján is kormányközeli emberek voltak.

Az elmúlt tíz évben a legtöbb támogatást, 69,4 millió forintot az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület kapta. Az egyesület célja, hogy segítse erdélyi magyar fiatalok szülőföldön való boldogulását. Az egyesület alapító tagja Kiss András, aki egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés Fidesz–KDNP-frakcióban ülő tagja is. Kiss András továbbá az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, azaz a KDNP ifjúsági szervezetének alelnöke. A szervezet több más állami szervtől is kap támogatást, köztük a Magyar Falu Programtól és az MVM-től. Az egyesület rendezvényein a meghívott vendégek többnyire fideszes politikusok. A további, erősen Fidesz-közeli támogatottakról ebben a cikkben írtunk januárban.

A Civilek Új Alapon koalíció célja, hogy a NEA eddigi működésének alapos feltárása után javaslatokat tegyen a kormányzatnak az állami finanszírozás átláthatóvá, hatékonyabbá tételére.